Gündem, Savunma sanayisi

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı

NATO ve Türkiye'den deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları tarafından sunum yapıldı.

Burak Akay  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Çanakkale

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda su altı faaliyetlerine yönelik çalışan savunma sanayi firmaları tarafından sunum yapıldı.

Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum faaliyeti gerçekleştiren firmalar yaptıkları proje ve çalışmaları tatbikata katılan temsilcilere aktardı.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, firma temsilcilerinden hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

Yıldız'a, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile ülke temsilcileri eşlik etti.

Daha sonra fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan firmalardan Meteksan Savunma Sualtı Akustik Sistemleri Ürün Yönetim Direktörü Metin Şengül, gazetecilere, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli çözümler ürettiklerini söyledi.

Çanakkale'deki tatbikata MİLGEM Projesi kapsamında hazırlanan milli geminin denizaltı savunma harbi sonarıyla katıldıklarını anlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Ayrıca denizaltı sonar süitlerinde denizaltı entegre sonar sistemleriyle yine sensör seviyesinden, algoritmasıyla, donanımıyla birlikte sağladığımız sistemlerimizle buradayız. Son olarak da su altı güvenliğinde insansız su altı araçları ve denizaltı gibi tehditleri tespit ve takip ederek, uyarıları verip karşı tedbir için geliştirdiğimiz sistemimizle de sergimizde yer alıyoruz."

STM Sabit Kanat İnsansız Sistemler Müdürü Atıl Köprücü ise şirket olarak hem denizcilik hem de insansız hava araçları teknolojisi konusunda ileri bir seviyede olduklarını anlattı.

Bu başarılarını su altı dünyasına da sunduklarını anlatan Köprücü, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün lansmanını geçen yıl yapmıştık. Bu sene deniz testleri faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. 2025'in sonunda tamamen deniz testleri bitmiş bir şekilde ürünümüz artık deniz kuvvetleri envanterine geçecek seviyeye gelmiş olacak. NATO Mayın Harbi kapsamında tasarlanmış bir insansız otonom su altı aracımız var. Asıl görevi üzerinde bulunan sonar sistemleri ile deniz tabanında ya da denizde bulunan mayınların tespiti ve bunların imhasına yönelik olan bilgileri hazırlamak."

Armelsan Savunma İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tümdağ da 2012 yılından bu yana su altı akustik sistemleri üzerinde uzmanlaşan bir savunma sanayi firması olduklarını belirtti.

Bu kapsamda suyun altındaki çeşitli tip tehditlerin tespit edilmesine yönelik sonar sistemleri geliştirdiklerini vurgulayan Tümdağ, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi ülkemizin kritik askeri platformlarında kullanılan Ares 2023 dalgıç tespit sonarımız. Aynı zamanda yine burada tarafımızca, mühendislerimiz ile geliştirilen Türkiye'nin ilk karina monteli yerli ve milli mayın avlama sonarı Nusrat-1915'i de yine burada tanıtıyoruz."

