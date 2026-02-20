Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

Norveç, ABD'nin martta yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini duyurdu

Norveç, ABD'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Lejla Biogradlija  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Norveç, ABD'nin martta yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini duyurdu

Ankara

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler." ifadesini kullandı.

Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.

Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.

