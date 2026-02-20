Norveç, ABD'nin martta yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini duyurdu
Norveç, ABD'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.
Ankara
Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler." ifadesini kullandı.
Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.
Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.