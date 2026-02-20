Dolar
Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

Güney Kore'de iki kişiyi öldürmekle suçlanan kadının, cinayetleri ChatGPT'ye sorarak planladığı belirlendi

Güney Kore'de iki kişiyi ilaç katılmış içecek yoluyla zehirleyip öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kadının, bu cinayetleri planlamak için yapay zeka aracı ChatGPT'yi kullandığı belirtildi.

Yasin Yorgancı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Güney Kore'de iki kişiyi öldürmekle suçlanan kadının, cinayetleri ChatGPT’ye sorarak planladığı belirlendi

Ankara

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği öne sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.

Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti
"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı
