Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
Dünya

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı.

Aynur Şeyma Asan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanıyla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.

Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

