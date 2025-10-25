Dolar
Gündem

Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile 5 yavru, Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında yapılan etkinlikte denize bırakıldı.

Osman Akça, Durmuş Genç  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Çeşitli nedenlerle yaralanan "Umay", "İrem", "Dylan", "Bumin", "Pınar", "Hilal Su", "Defne", "Aygün", "Nihal" ve "Canan" isimli deniz kaplumbağalarının Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavileri tamamlandı.

İyileşen deniz kaplumbağalarının doğal ortamına bırakılması için İztuzu Plajı'nda tören düzenlendi.

DEKAMER görevlileri tarafından plaja getirilen kaplumbağalar, protokol üyeleri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla denize salındı.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere, doğduğu kumsalları hiçbir zaman unutmayan yaralı deniz kaplumbağalarını kurtararak tekrar denize göndermenin mutluluk verici bir duygu olduğunu söyledi.

Son 3 yıldır hem memleketin hem de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktıklarını vurgulamak adına bu programı düzenlediklerini anlatan Kaska, bu kapsamda tedavileri tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağası, 6 caretta caretta ve 5 yavruyu denize gönderdiklerini dile getirdi.

Kaska, 2025'in "Aile Yılı" olması sebebiyle törene katılımı ve denize göndermeyi de aileler şeklinde planladıklarını sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da koruma kültürü sayesinde bu yıl yaklaşık 800 yuvadan 40 bin yavru çıktığını, Muğla ve Türkiye'nin en güzel plajı olan bölgenin hassasiyetle korunduğunu kaydetti.

Kaplumbağaların denize salınmasını bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip etti.

