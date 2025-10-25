Dolar
Gündem

Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sonrası su hatları ve arıtma tesisinde meydana gelen sıkıntı nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Burak Akay  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

İlçede 23 Ekim'de gece yarısı etkisini gösteren kuvvetli sağanak, ev ve iş yerlerinde su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler, DSİ ve Karayollarının desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yağıştan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sel sularının baraj rezervuar alanında çamurlu su birikintisi oluşturması nedeniyle arıtma tesisinde sorun çıkınca ilçede su kesintisi yaşandı.

Gökçeada Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana geldiği, gölet tabanındaki rüsubatın hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen suyun yüksek derecede bulanık hale geldiği belirtildi.

Bu durumun arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur. İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta, tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir.

Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır. Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
