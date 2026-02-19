Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,988.98
ETH/USDT
1,941.30
BTC/USDT
66,871.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

Burak Akay  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı Fotoğraf: Burak Akay - AA

Çanakkale

Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan Katran ailesi, yakınlarıyla birlikte Yeni Mahalle Şehit Er Celil Sarıkaya Sokak'taki evlerinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

Kuru fasulyeden pilava, tavuk ızgaradan patlıcan kebabı ve baklavaya kadar birçok yemeği ramazan sofralarına taşıyan aile, saat 19.03'te ezanın okunmasıyla birlikte dua edip oruç açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi Metin Katran, AA muhabirine, yine bir ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çok güzel bir sofra kurduklarını ifade eden Katran, "Belediye başkanımız ile birlikte ailemiz ile birlikte ramazanımızın ilk iftarını açtık. Oruçlarımızı Allah kabul etsin." dedi.

Katran'ın eşinin kardeşi Murat Akpolat da kalabalık bir sofrada Gökçeada'da oruç açtıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İftara eşi Zühre Atalay ile katılan Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ise Türkiye'nin büyük adası ve en batısı olan Gökçeada'da oruç açtıklarını belirterek, "Bastığımız yer en son yer Gökçeada. Metin Katran ailesinin misafiri olduk. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımız kabul etsin. Bizim soframızın zenginliği bu. Tüm Türkiye'mize Gökçeada'dan selam olsun, hayırlı ramazanlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Çin'de ramazanın ilk iftarı yapıldı

Çin'de ramazanın ilk iftarı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet