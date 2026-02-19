Dolar
43.76
Euro
51.60
Altın
4,985.93
ETH/USDT
1,918.60
BTC/USDT
66,272.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Sinan Uçar  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor Fotoğraf: Sinan Uçar - AA

Gümüşhane

Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı.

Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi.

Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Köye iftar yapmak için gelen Celal Torun ise üç yıl önce ramazanda oğlunun Kırıklı köyünden geçerken köy muhtarı tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şoförlerden Sezgin Yüksel de Tokat'tan Trabzon'a giderken iftar yapmak için durdurulduğunu anlatarak, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı
İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 14'üncü duruşması sona erdi
DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Çin'de ramazanın ilk iftarı yapıldı

Çin'de ramazanın ilk iftarı yapıldı
Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı

Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı
Yıldız Holding'in hazırladığı "Sabrın Nakşı" sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding'in hazırladığı "Sabrın Nakşı" sergisi sanatseverlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet