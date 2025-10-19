Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt istasyonu merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Mardin
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAT 496 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.