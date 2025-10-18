Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,886.80
BTC/USDT
106,905.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenen 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sercan Küçükşahin  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

Millet Bahçesi’ni dolduranların yanı sıra bazı vatandaşlar da gösteriyi evlerinin çatıları, pencereleri ve çevredeki tepelerden izledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zekanın atık yönetimdeki rolü konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Tunç'tan adalet yatırımlarına ilişkin videolu paylaşım
Eski KKTC'li Bakan Bozkurt, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının önemini vurguladı

Benzer haberler

SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

Özgürlüğün simgesi yılkı atları Erciyes'te dörtnala koşuyor

Gelin görümce Erciyes eteklerindeki atıl ata topraklarını çilek bahçesine dönüştürdü

Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati, tramvayın yolcuya çarpmasını önledi

Kayseri'de güvenlik görevlisinin dikkati, tramvayın yolcuya çarpmasını önledi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan 3. nesil lazer tedavisiyle gözlükten kurtuluyorlar

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan 3. nesil lazer tedavisiyle gözlükten kurtuluyorlar
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet