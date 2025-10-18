Bakan Fidan: Gazze'de iki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Gazze'de) İki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız." dedi.
Ankara
Bakan Fidan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
Fidan, İsrail'e yüzde 100 güven beklemenin doğru olmadığını, önemli olanın uluslararası toplumun burada gerekli baskı mekanizmasını İsrail'in üstüne koyacak bir farkındalığı üretmesi ve bunun eyleme dönüşmesi olduğunu vurguladı.
"Garantörlükle ilgili netleştirmeler yapmam gerekiyor kamuoyunun bilgisi için. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Bu savaşın durdurulması için. Filistin davasına desteğimiz, yakınlığımız, inancımız dolayısıyla onlar üzerindeki bu samimiyetimizi, bu meselenin çözümü için kullandık." diyen Fidan, Amerikalıların da İsraillilerle aynı türden bir ilişkisinin olduğunu aktardı.
Fidan, Türkiye'nin Filistin konusunda oynadığı rolün "arabulucu" rolü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Şimdi şu anda oluşturulmuş erken görev gücü dediğimiz, mevcut arazideki ateşkes anlaşmasından çıkacak birtakım sıkıntılar oluyor. İlk birkaç, ilk 72 saat önemliydi. Orada bazı operasyonel sorunlar oldu. Rehinelerin, cesetlerin verilip verilmemesiyle ilgili sorunlar çıktı. Bazıları kasıtlı yapılıyor dedi. Bazıları işte teknik imkansızlık var falan. Onları çözmek için oluşturulmuş bir grup var. İletişim rahat olsun diye. Orada arkadaşlar görev alıyorlar. Fakat onun dışında şu anda yapılandırılmış, üstünde karar kılınmış, görev tanımı, angajman kuralları belirlenmiş bir durum yok.
Şu anda (Donald) Trump'ın barış planında süzülen üç kurumsal mekanizmanın kavramı var. Görev gücü, barış konseyi ve istikrar gücü. Şimdi bunların niteliği, görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar devam ediyor. Bunlar hayata geçtiği zaman... Ama biz şunu söylüyoruz, garantörlükle ilgili. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği yetki alanı şu, yani bizim gerek Milli Savunma Bakanlığı gerek istihbaratla yaptığımız koordinasyon neticesinde de Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa, burada üzerimize düşen görev neyse, bunu yapmaya hazırız. Resmi olarak söylediğimiz söylem şu, iki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin. Herkesin eşit olduğu, egemen olduğu bir yapı ortaya çıksın."
"Şarm El Şeyh’te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi"
Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
"Şarm El Şeyh’te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi.
(Gazze) İki devletli çözüm hayata geçmezse bir müddet sonra tekrar bir savaş daha göreceğiz.
Soykırımın durması, İsrail’in yıllardır oluşturduğu ilüzyonun ortadan kalkmasıyla oldu.
Hedefimiz (Gazze) mutabakatın, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin Gazze’deki yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi.
Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki; buna artık seyirci kalamayız.(Gazze’nin yeniden inşası) Bu kadar çalışanı, iş makinesini alana sokmanız için öncelikle ateşkesin devam ediyor olması lazım.
(Gazze için) Tazminatın gündeme getirilmesi gerekir, olmalı da, tazminat meselesi zaman alabilir.
Kriz alanlarını iyi yönetmek gerekiyor. En büyük risk İsrail yayılmacılığının, Suriye üzerinden yayılma riski.
Yakında bir üçlü toplantı planlıyoruz. Türkiye, ABD, Suriye arasında.
(PKK/YPG) Maksimalist bir tutum sergiliyor. İşgalci tavrının, sömürgeci tavrının bir an önce ortadan kalkması gerekiyor.
YPG henüz halihazırda Türkiye’nin milli güvenliği için tehdit olan unsurlardan vazgeçtiğine ilişkin bir deklarasyonda ve eylemde bulunmuş değil.
Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Kıbrıs sorunlarını çözecek siyasi meşruiyeti olan tek insan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bunu Yunanlılar da Kıbrıslılar da biliyor, herkes biliyor.
Türkiye Yunanistan ezeli barışı Ege Denizi'nde mümkün, gelin bunu mümkün kılalım, Akdeniz'de mümkün, gelin mümkün kılalım. Kıbrıs Adası'nda Türklerin ve Rumların eşit, egemen, ortak unsur ve yaşamı da mümkün."