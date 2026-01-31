Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus." dedi.

Büşranur Keskinkılıç, Muhammet Tarhan  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan: Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul/Ankara

Bakan Fidan, TÜGVA tarafından Vakfın İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen İhtisas Akademi 2026 Lansmanı'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil bireyler eliyle de yapılabileceğini TÜGVA'nın gösterdiğini belirten Fidan, "Bununla gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TÜGVA'nın Türkiye çapında örgütlenmiş, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olmasının, sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istenilen örnek bir çaba olduğunu söyleyen Fidan, "Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fidan, kendisini dinlemeye gelen gençlere, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus." diye konuştu.

"Bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var"

Toplumun kendi kendine fayda beklemeden harekete geçmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Fidan, "Belki de toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan husus da bu." dedi.

Fidan, gençlere burada kazandıkları deneyimlerin etkisinin hiçbir zaman silinmeyeceğini söyleyerek, "Bakın etrafınıza bizim yaşlarımızda olup gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi bu oluşum yıllarında, enerjilerin yüksek olduğu gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler." şeklinde konuştu.

İhtisas Programı'nın eylemle bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini kıymetli bulduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum."

Bakan Fidan, hitabın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

