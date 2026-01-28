Dolar
43.41
Euro
52.00
Altın
5,249.14
ETH/USDT
3,017.70
BTC/USDT
89,410.00
BIST 100
13,381.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır

Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera kanalında bir kısmı yayımlanan röportajda, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." diye konuştu.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Al Jazeera kanalında bir kısmı yayımlanan röportajda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'a yeniden savaş başlatmanın yanlış olduğunu söyleyen Fidan, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fidan, "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran'la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, liderliğe de anlatmak çok zor olur. Eğer işleri daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını tartışıyor. Peki bu tabloda İran nerede duruyor veya durmalı?" sorusuna, "İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum." yanıtını verdi.

İki ay önce İran'da bulunduğunu ve İranlı muhataplarıyla açık şekilde konuştuğunu hatırlatan Fidan, İran'ın bölgede güven oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Fidan, "Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sinop'ta yapılacak konutların kurası çekildi
İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır
Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı
Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan gözaltı soruşturmasında polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi

ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan gözaltı soruşturmasında polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır

ABD'de trafik kontrolünden kaçarken devriye helikopterine ateş ettiği iddia edilen kişi vuruldu

Gazze'nin sınırlarını aşan jeopolitik bir hamle: Barış Kurulu

Gazze'nin sınırlarını aşan jeopolitik bir hamle: Barış Kurulu
ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki Grönland yıllarca Danimarka'nın sömürgesi oldu

ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki Grönland yıllarca Danimarka'nın sömürgesi oldu
ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti

ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet