Gündem

Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Manisa'da sabah saatlerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan" operasyonları düzenlendiği belirtildi.

445 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının hedeflendiği ifade edildi.

Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği vurgulandı.

Operasyonlara 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personelinin katıldığı ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışmalar sonucu 302 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildiği aktarıldı.

"Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Manisa valiliklerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor.

Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz."

Bakanlık, Diyarbakır ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir video da paylaştı.

