Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nijeryalı mevkidaşı Tunji-Ojo ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile görüştü.

Fatih Gökbulut  | 27.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nijeryalı mevkidaşı Tunji-Ojo ile bir araya geldi

Ankara

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Bola Ahmed Tinubu'nun ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Nijerya İçişleri Bakanı Sayın Olubunmi Tunji-Ojo ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Bakana, ikili işbirliğimize sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nijeryalı mevkidaşı Tunji-Ojo ile bir araya geldi
