Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Trabzon Valiliğince, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk tespitlere göre ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

Hatice Diler  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Trabzon

Valilikten yapılan açıklamada, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin Trabzon'da da hissedildiği belirtildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimler tarafından saha tarama ve inceleme çalışmalarının süratle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehrimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin, beterinden korusun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
