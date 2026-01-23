Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Arktik bölgesinin güvenliğini görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı telefon görüşmesinde Arktik bölgesinin güvenliğini ele aldı.

Zuhal Demirci  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Arktik bölgesinin güvenliğini görüştü

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, liderler, Rutte'nin Davos'taki toplantıları ve NATO müttefiklerinin son günlerde Arktik'in güvenliği konusunda kaydettiği ilerlemeleri telefonda görüştü.

Starmer ve Rutte, NATO müttefiklerinin bölgedeki güvenlik işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmelerinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Starmer, ülkesinin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Liderler, yakında tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

