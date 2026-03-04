NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
NATO Sözcüsü Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.
Brüksel
NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
- İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
- Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.
Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.
