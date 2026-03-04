Dolar
43.98
Euro
51.24
Altın
5,188.78
ETH/USDT
2,060.10
BTC/USDT
71,203.00
BIST 100
13,046.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Gündem

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO Sözcüsü Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Şerife Çetin  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

Brüksel

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntüledi

Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi
ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti

ABD, İran'a saldırıların ardından pek çok ülkenin seyahat risk derecesini yükseltti
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı

Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin Hint Okyanusu'nda battığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet