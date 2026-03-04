Dolar
Gündem

Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

Can Efesoy  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi ile telefonda görüştü.

Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

