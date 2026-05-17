Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'daki yarışı ikinci sırada tamamladı

Şampiyonanın beşinci ayağında Çekya'daki Autodrom Most Pisti’nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışa 5. sıradan başlayan Türk sporcu Can Öncü, mücadeleyi Fransız pilot Valentin Debise'in ardından ikinci sırada bitirdi. Yarışta Avustralyalı pilot Oli Bayliss ise üçüncü oldu.

Pata Yamaha Ten Kate adına mücadele eden Can Öncü, Most'ta koşulan ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu, bu sonuçla sezon boyunca üst üste 5. kez podyum sevinci yaşadı.