Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Utku Şimşek  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgede kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
