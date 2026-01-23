Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadelemizi insanlık adına yürütüyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve 81 ilin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle 2025 yılını değerlendirdiklerini belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemizi insanlık adına yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

23.01.2026
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadelemizi insanlık adına yürütüyoruz

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve 81 ilin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle 2025 yılını değerlendirdiklerini ve 2026 hedeflerini anlattıklarını bildirdi.

Uyuşturucunun, başlı başına bir suç olmakla birlikte birçok suçun da kaynağı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suç türlerini besleyen bir damar gibi akar; asayişi bozar, kamu düzenini aşındırır, toplumsal huzuru hedef alır. Etkisi organize suçtan sokak şiddetine kadar geniş bir yelpazede iz bırakır. Bir evin kapısını sessizce aralar; sonra o evin neşesini, umudunu, muhabbetini tüketir; aile içi yıkımı büyütür.

Bu yüzden uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu, kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz, tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir. Uyuşturucuyla mücadelemizi, ülkemizin ve milletimizin sağlığı ve güvenliği kadar insanlık adına da yürütüyoruz. Çünkü uyuşturucu; bir insanlık suçudur. Başta Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İhbarlarıyla, duyarlılığıyla, sahiplenmesiyle yanımızda duran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

