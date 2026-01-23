Dolar
Dünya

İngiltere ve Danimarka liderleri, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptıkları ikili görüşmede, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını ele aldı.

Zuhal Demirci  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İngiltere ve Danimarka liderleri, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını görüştü

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Başbakanlığın Londra dışındaki özel konutu Chequers'da, Danimarka Başbakanı Frederiksen'i ağırladı.

Liderler, burada yaptıkları görüşmede, Arktik bölgesi güvenliğinin, tüm NATO ittifakını ilgilendiren konu olduğu ve Avrupa ile NATO'nun bu konuda ilerlemeyi sürdüreceği noktasında mutabık kaldı.

İki lider, askeri güçler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği artırmak dahil İngiltere ve Danimarka'nın ikili ve Avrupa çapında daha geniş güvenlik işbirliğini nasıl derinleştirebileceklerini ele aldı.

Starmer, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik şiddetli saldırılarını kınadı. İki lider, Ukrayna'ya ilişkin "Gönüllüler Koalisyonu"nun atacağı sonraki adımları tartıştı.

Gazze de gündeme geldi

Liderler, görüşmede, Orta Doğu'daki durumu da ele aldı. Başbakan Starmer, Gazze barış planının ikinci aşamasına ulaşılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Başbakan Starmer, düzensiz göç konusunu da gündeme getirdi. İki lider, kıtadaki yasa dışı düzensiz göçmen akınını durdurmak için yenilikçi çözümler konusunda işbirliğini artırmanın gerekliliğini ele aldı.

