FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 151 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ'ye yönelik 46 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli 46 ilde TEM ve KOM şube müdürlüklerimizce, 'adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

