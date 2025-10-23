TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcılarını kabul etti.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov ile Muhammet Alper Hayali'yi kabul ettiği bildirildi.
