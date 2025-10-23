Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcılarını kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov ile Muhammet Alper Hayali'yi kabul ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
