Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,254.50
ETH/USDT
4,054.00
BTC/USDT
111,244.00
BIST 100
10,170.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hamdi Dindirek, Veysel Ensar Gökcegözog, Fatih Türkyılmaz  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki yaka arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri, Hasdal ve Seyrantepe'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla mevkilerinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Paşalimanı Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından yolun kapanması nedeniyle Üsküdar yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

Yemek borusuna takılan 4 santimetrelik kemik endoskopiyle çıkarıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye'nin "gemi, yat ve hizmetleri" ihracatını İstanbul ve Yalova sırtlıyor

Türkiye'nin "gemi, yat ve hizmetleri" ihracatını İstanbul ve Yalova sırtlıyor
İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında kayyum kararı

İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında kayyum kararı
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu yarın başlıyor

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu yarın başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet