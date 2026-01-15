Dolar
43.19
Euro
50.25
Altın
4,616.22
ETH/USDT
3,310.60
BTC/USDT
96,526.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Bursa Ulu Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Miraç Kandili idrak ediliyor. Sultanahmet Camisi’nden yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerden 11'inin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Emrah Gökmen  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 11 zanlı, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine emniyete getirildi.

Gözaltındaki 18 şüphelinin her iki şubedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da kaymakamlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da kaymakamlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet