Dolar
41.92
Euro
48.89
Altın
4,033.73
ETH/USDT
4,154.20
BTC/USDT
115,242.00
BIST 100
10,851.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Duygu Yener  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki yaptığı paylaşımda, yeni trafik kanunu teklifinin yürürlüğe girmesi halinde sürücü K.İ.K'nin 60 gün boyunca araç kullanamayacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Yerlikaya, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.

Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye çocuklarının yanında saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi

Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi

İstanbul'da tırın yolda zikzak çizerek ilerlemesi kamerada

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbul trafiğine "mikromobilite" çözüm önerisi

İstanbul trafiğine "mikromobilite" çözüm önerisi
Aydın'da sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı

Aydın'da sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet