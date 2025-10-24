Dolar
İstanbul’da etkili olan sağnak sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Ulusal Ordusu personelinin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntüler paylaştı.

Utku Şimşek  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
