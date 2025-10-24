MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Ulusal Ordusu personelinin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntüler paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.