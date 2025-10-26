Dolar
Gündem

Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacaklarını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Bakan Tunç: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlıkça gerçekleştirdiğimiz çalışmalar paylaşılacak

Ankara

Tunç, NSosyal hesabından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Devlet kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, milletin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle "Terörsüz Türkiye" idealine her zamankinden daha yakın olduklarını belirten Tunç, "TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, komisyonun ortaya koyacağı tespitlerin ve alacağı kararların, bundan sonraki adımlarına yön vereceğine, milli birlik ve kardeşliklerinin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacağına işaret etti.

Amaç, duruş ve kararlılıklarının belli olduğunu vurgulayan Tunç, hedeflerinin, iç cepheyi daha da güçlendirerek milletin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmak olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, milletin huzuru ve güvenliğinin, ülkenin kalkınmasının her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

