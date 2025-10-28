Dolar
logo
Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de hafif sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz'da yağış etkisini sürdürüyor.

Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

