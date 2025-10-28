İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.
İstanbul
Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de hafif sağanak etkili oldu.
Yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz'da yağış etkisini sürdürüyor.
Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.