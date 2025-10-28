Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.
Muğla
İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.
