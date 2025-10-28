Dolar
Gündem

Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.

Onur Çadır  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Muğla

İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.

