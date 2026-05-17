İçişleri Bakanı Çiftçi, Tekirdağ'da iki polisin şehit olduğunu bildirdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ'da iki polisin şehit olduğunu bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevi esnasında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rabbim mekanlarını cennet eylesin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Mekanları cennet, ruhları şad olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.