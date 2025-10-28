Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,956.30
ETH/USDT
4,063.40
BTC/USDT
113,975.00
BIST 100
10,871.08
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğba Altun  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlık, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." denildi.

Faşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, 26 Ekim'de Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etmişti.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, "HDK, dün akşam Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde vahşi bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu güçlerin "silahsız sivilleri öldürerek etnik temizlik suçu işlediği" öne sürülmüştü.

Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" ifade edilmişti.


