Dünya

Afgan basını: Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da birçok konuda anlaşmaya vardı

Afganistan basını, Pakistan ile sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkesin detaylarını çalışmak üzere İstanbul'da bulunan heyetlerin birçok konuda anlaştığını ve diğer meseleler için müzakerelerin süreceğini duyurdu.

Emirhan Demir  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Afgan basını: Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da birçok konuda anlaşmaya vardı

Ankara

Merkezi Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Tolo News'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Afganistan ile Pakistan arasında sınır çatışmalarının ardından varılan ateşkesin detaylarını çalışmak için İstanbul'da düzenlenen teknik komite toplantısı hakkında bilgi verdi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Afganistan ve Pakistan heyetlerinin, İstanbul'daki toplantıda birçok konuda anlaşmaya vardığını ve diğer meselelerin de gün sonuna kadar netleştirilmesinin beklendiğini aktardı.

Müzakerelerin gece saatlerine kadar sürmesinin mümkün olduğuna dikkati çeken kaynaklar, görüşmelerin sonunda tarafların ortak bildiri yayımlayacağını vurguladı.

Kaynaklar, ortak bildiride, ateşkesin uzatılması, iki ülke arasındaki yolların yeniden açılması, esirlerin serbest bırakılması, gelecek toplantının yeri ve zamanı gibi konuların yer alacağını kaydetti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

