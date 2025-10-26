Dolar
Dünya

Trump, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin çok hızlı çözülmesini sağlayacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin çok hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacağını söyledi.

Damla Delialioğlu  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İslamabad

47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi marjında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Pakistan ile Afganistan'ın (müzakerelere) başladığını duydum. Fakat bunun çok çabuk çözülmesini sağlayacağım." ifadelerini kullanarak Pakistanlı liderlerin "harika insanlar" olduğunu söyledi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri dün bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

İstanbul'daki görüşmelere ilişkin resmi makamlardan ise açıklama yapılmamıştı.

