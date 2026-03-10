Dolar
44.07
Euro
51.28
Altın
5,203.02
ETH/USDT
2,040.70
BTC/USDT
70,196.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. -VTR
logo
Dünya

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi yaptı.

Dmitri Chirciu  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan’ın telefon görüşmesinde, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum" ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit etti.

Pezeşkiyan da Rusya’nın, İran’a desteğinden özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Putin’e teşekkür etti.

Putin, Trump’a İran’la ilgili bazı tekliflerde bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. İran ile ilgili durumun ele alındığı görüşmede, Putin, meselenin siyasi-diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Orta Doğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek
Dünya Etnospor Birliği, iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Dünya'ya yakın asteroitlerin birbirleriyle parça alışverişi yaptığı ilk kez görsel olarak kanıtlandı

Almanya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sonlandırma planının olmamasından endişeli

AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak
NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz

NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet