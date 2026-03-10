Dolar
Teknoloji

Dünya'ya yakın asteroitlerin birbirleriyle parça alışverişi yaptığı ilk kez görsel olarak kanıtlandı

Araştırmacılar bu bulgunun, Dünya'yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroitleri anlama açısından önemli olduğunu belirtti.

Emirhan Demir  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Dünya'ya yakın asteroitlerin birbirleriyle parça alışverişi yaptığı ilk kez görsel olarak kanıtlandı nasa.gov

Ankara

ABD'de araştırmacılar, Dünya'ya yakın asteroitlerin birbirlerine parçalarını fırlatarak yüzeylerini değiştirdiğinin ilk görsel kanıtını ortaya koydu.

ABD'deki Maryland Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre gök bilimciler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2022'deki Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) misyonunda elde edilen görselleri inceledi.

Araştırmacılar, Dünya'ya yakın konumda yer alan Didymos asterodi ile daha küçük uydusu Dimorphos asteroitlerine ilişkin görüntülerde, uydu asteroidin yüzeyinde parlak, yelpaze şekilli çizgiler gözlemledi.

Dimorphos'un yüzeyindeki bu çizgilerin, bir asteroitteki parçaların bir başka asteroide doğal yollarla hareket etmesinin ilk doğrudan görsel kanıtı olduğu belirlendi.

Bu bulgu ayrıca Güneş ışığının küçük asteroitlerin dönme hızını artırarak ve yüzeylerinden parça kopmasına neden olması ve asteroit uyduları oluşturmasına yönelik "YORP etkisinin" de ilk defa görsel açıdan doğrulanmasını sağladı.

Araştırmacılar bulgunun, Dünya'yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroitleri ve zaman içinde nasıl değiştiklerini anlama açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çalışmanın baş yazarı Profesör Jessica Sunshine, "Artık bunların (Dünya'ya yakın asteroitlerin) daha önce sanıldığından çok daha dinamik olduklarını biliyoruz. Bu da modellerimizi ve gezegen savunma tedbirlerimizi geliştirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın bulguları, "The Planetary Science Journal" adlı dergide yayımlandı.

NASA, asteroide çarpma denemesi yapmıştı

NASA, 2022'deki DART programı kapsamında Dimorphos'a uzay aracıyla bilinçli şekilde çarparak yönünü değiştirmeyi başarmış, "çarpma önleme" konusunda bir ilke imza atmıştı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu başarıyı değerlendirmek üzere fırlattığı Hera uzay aracının, aralıkta Dimorphos'a varması ve asteroidi yakından incelemesi planlanıyor.

