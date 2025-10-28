İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 22 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 zanlı belirlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.