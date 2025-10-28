6 ilde terör örgütü operasyonlarında çok sayıda kişi yakalandı
İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Ayrıca Antalya, İzmir ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı alınırken, Adana'da 6 zanlı yakalandı.
Ankara
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Firar durumda bulunan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 6 zanlının adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K. (33) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirildi.
Sosyal medya hesaplarında da örgütün tabanını diri tutmak için paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, operasyon polis kamerasınca kaydedildi.