Dolar
41.96
Euro
48.91
Altın
3,909.91
ETH/USDT
4,132.00
BTC/USDT
114,419.00
BIST 100
10,906.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

6 ilde terör örgütü operasyonlarında çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Ayrıca Antalya, İzmir ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı alınırken, Adana'da 6 zanlı yakalandı.

Ekip  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
6 ilde terör örgütü operasyonlarında çok sayıda kişi yakalandı

Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firar durumda bulunan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 6 zanlının adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K. (33) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirildi.

Sosyal medya hesaplarında da örgütün tabanını diri tutmak için paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda, Merdan Yanardağ'a zarfla para verildiği iddiası
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Benzer haberler

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 22 zanlı yakalandı

6 ilde terör örgütü operasyonlarında çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afgan basını: Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da birçok konuda anlaşmaya vardı

Afgan basını: Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da birçok konuda anlaşmaya vardı
TÜDAK'ın gerçeğini aratmayan deprem tatbikatını AA ekipleri görüntüledi

TÜDAK'ın gerçeğini aratmayan deprem tatbikatını AA ekipleri görüntüledi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet