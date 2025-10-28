Dolar
41.96
Euro
48.91
Altın
3,909.91
ETH/USDT
4,132.00
BTC/USDT
114,419.00
BIST 100
10,906.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Ekip  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Balıkesir

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

Depremde yaralanan 26 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Artçı depremler devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde ve saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin 7 ve 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan eşek kurtarıldı

Kırsal Işıklar Mahallesi'nde İbrahim isimli bir vatandaşa ait ahır depremde yıkıldı, eşeği enkaz altında kaldı.

Hayvan, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Eşeğin enkazdan çıkarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda, Merdan Yanardağ'a zarfla para verildiği iddiası
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Benzer haberler

Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Türk Kızılay, Sındırgı'da depremden etkilenenlere beslenme desteği veriyor

Türk Kızılay, Sındırgı'da depremden etkilenenlere beslenme desteği veriyor
Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet