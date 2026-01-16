ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.
Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.