Dünya

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.

