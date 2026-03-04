Dolar
43.99
Euro
51.15
Altın
5,169.78
ETH/USDT
1,999.80
BTC/USDT
69,500.00
BIST 100
12,923.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
logo
Dünya

Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında şubat ayında yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Zeynep Katre Oran  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

Ankara

Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise saldırı için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sis etkili oluyor

Benzer haberler

Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a yönelik saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" savundu

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

İtalya, Körfez ülkelerindeki vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor

İtalya, Körfez ülkelerindeki vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet