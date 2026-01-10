Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,095.70
BTC/USDT
90,713.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın kuzeybatısındaki Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dildar Baykan Atalay  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in kuzeybatı açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 6,5 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 51,6 kilometre derinlikte oluşan depremde, tsunami uyarısı yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Erzurum'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi
Ankara'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için grafitili anma
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta konutuna kavuşan "Fatma teyze" paylaşımı

Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı

Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı
Tarihi Erzurum Kongre binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle ziyarete kapatıldı

Tarihi Erzurum Kongre binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle ziyarete kapatıldı
Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet