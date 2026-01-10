Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın kuzeybatısındaki Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in kuzeybatı açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklüğü 6,5 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Tobelo'nun 244 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.
Yaklaşık 51,6 kilometre derinlikte oluşan depremde, tsunami uyarısı yapılmadı.