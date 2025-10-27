Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Ankara
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var"
Bakan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.
Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.
▪️ İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı bulunmadığını, önceki depremde hasar gören 3 ev ve 2 katlı dükkanın yıkıldığını bildirdi
Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.
Bakan Yerlikaya depremin merkez üssü Sındırgı'da
Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu.
Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Ustaoğlu: Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var, bunlardan 4'ü taburcu edildi
Balıkesir Valisi Ustaoğlu de depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi.
Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.
— O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil
Ustaoğlu, bu binaların daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığına değinerek, şöyle devam etti:
"Diğer yandan Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Vatandaşımız akşam dükkanını kapattığı için Allah'a şükürler olsun orada da herhangi bir can kaybımız yok. Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. Kızılay'ımız vatandaşlarımızın iaşesiyle ilgili olarak şu an ilçe merkezimize intikal halinde. En kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay'ımız da hizmete girmiş olacak."
"Camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda"
Depremin olduğu ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kendileri de şu an bölgemize intikal halinde. İnşallah yakın bir zamanda Sındırgı ilçemize kendileri gelecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla telefonla görüştük. Yarın sabahtan itibaren tüm mahallelerimizde saha taramalarına, hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Tüm ekiplerimiz hasat tespitle ilgili bölgemize intikal halinde. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi şu an ilçe merkezimizde ve ilimizde ciddi bir yağış var. Biz il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik."
Ustaoğlu, Sındırgı merkezde şu an tüm okulları açık tuttuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yine aynı şekilde camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda. Vatandaşlarımız, en azından bu süre içinde bu kamu kurumlarımızı misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma ihtiyacı noktasında kullanabilirler. Bu noktada da şu an okullarımız açık bir vaziyette. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmaması tabii ki en önemli tesellimiz. Bizler de vekillerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla şu an Sındırgı'dayız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tüm kurumlarımızla hep beraber sahadayız. Ben tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim tekrar böyle afetlerden bizleri korusun."
AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.
Depremde Sındırgı'da daha önce boşaltılmış 4 binanın yıkıldığı bildirildi
Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise, AA muhabirine, ilçedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
İlçe merkezindeki 4 binanın yıkıldığı bilgisini veren Koyuncu, şunları kaydetti:
"Binalarda yaşayan kimse yok. Ağır hasarlı olup boşaltılan binalar. 4 bina yıkıldı. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Köylerde de can kaybımız yok ama hasar tespiti devam ediyor. Şu anda ilçede tespit edilen 4 bina var. 3'ü boşaltılmış bina, biri de dükkan. Dükkan da boştu."
Artçı depremler meydana geliyor
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlediği bilgilere göre, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.
Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.
Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.55'te 4 büyüklüğünde ve 02.30'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde kaydedilen depremin 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde kaydedilen deprem 6,29 kilometre derinlikte meydana geldi.
05.36'da 4 büyüklüğünde oluşan depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 08.44'te ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğünde deprem, Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi.
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşların panik anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir işletmede lambaların sallandığı, havuz suyunun çalkalanıp taştığı, sokaktan gürültü seslerinin geldiği ve raflardaki ürünlerin sallandığı görüldü.
Eğitime bir gün ara verildi
Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
Deprem İstanbul'da da hissedildi
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden dışarı çıktı.
Güngören ve Esenler'de depremin ardından evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı.
⏱️ Saat: 22.48
Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile yakınlarını arayarak bilgi aldı.
Depremin ardından Bahçelievler'de de sokaklara çıkan vatandaşlar park çevresinde beklemeye başladı.
Şirinevler'de sokağa çıkan vatandaşlar, Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda toplandı.
Sultangazi'deki bir çay ocağında deprem anında vatandaşların dışarı çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Göktürk'teki bir iş yerinde çalışanların dışarı çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası saha ekiplerinin ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.
Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."
AFAD'dan deprem sonrası hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.
Depremin oluşturduğu hasar ve yıkım havadan görüntülendi
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, depremin hemen ardından başlattığı hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırdı.
Havanın aydınlanmasıyla depremin ilçede oluşturduğu hasar, AA ekiplerince dronla görüntülendi.
Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkılırken bir araç molazların altında kaldı.
Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
📍 Deprem, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya:
"25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır"
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
"Doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır"
Bakan Memişoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde atlama, düşme gibi nedenlerle yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.
Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan paylaşımda da iletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Balıkesir." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz gerekli kontrolleri yapmak için sahadadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." paylaşımı yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal'den yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
AK Parti'den Balıkesir'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Balıkesir'de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Elitaş, şunları kaydetti:
"Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle en büyük temennimiz can kaybının olmamasıdır. Depremin hemen ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ivedi surette deprem olan bölgemize intikal etmiş olup, hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de depremi Yalova'dan da hissettiklerini belirterek "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz sahada kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." paylaşımında bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.
Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de depremden etkilenenler için geçmiş olsun temennisinde bulunarak "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." paylaşımında bulundu.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, depremin İzmir ve çevre illerden de hissedildiğini belirterek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." temennisinde bulundu.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afet ve felaketten korusun." dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, deprem dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
