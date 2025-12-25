Dolar
Dünya

Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

