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Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nilüfer Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da Özer Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da madenciler 160 saat enkaz altında kalan kadın ve çocuğa tahkimat yaparak ulaştı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde çöken binanın enkazından 160 saat sonra bir kadın ile kız çocuğunu sağ çıkaran madenciler, operasyonu anlattı.

Süleyman Elçin   | 12.02.2023
Hatay'da madenciler 160 saat enkaz altında kalan kadın ve çocuğa tahkimat yaparak ulaştı

Hatay

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Polyak Eynez Madencilik firmasına bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazından canlı olduğunu tespit ettikleri iki kişiye ulaşmak için adeta zamanla yarıştı.

İşbirliği yaparak saatlerce mücadele veren ekipler, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde görevli mühendis Bilal Aydoğdu, AA muhabirine, Özgür Apartmanı'nın enkazına geldiklerinde, burada bulunan İzmir'in Kınık ilçesinden Polyak ekipleriyle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Enkazda tahkimat yaparak güvenlik önlemlerini alıp ilerlediklerini, söz konusu kadın ve çocukla iletişime geçerek seslerinin geldiği yeri tespit ettiklerini belirten Aydoğdu, "İkinci katta olduklarını duyduk. Araya sıkışmışlar. Çok şükür onları çıkardık." dedi.

Aydoğdu, tüm ekiplerin birbirleriyle dayanışma halinde görevlerini cansiparane yapmaya çalıştığını ifade etti.

Polyak ekibinden Ayhan Çay ise 10 saat süren yoğun mücadele sonucu iki kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yoğun mücadele sonucunda sevinçli haberler aldıklarını anlatan Çay, "Önce kaç kişi olduklarını öğrendik, sayılarını aldık. Ne durumda olduklarını, başka yaşayan birisi olup olmadığını öğrendik. Üst katlardan, noktasını belirleyip ona göre alt zeminden tahkimatımızı alıp çalışmamızı yapıp sağ salim aldık. Daha nice iyi haberler almayı diliyorum." diye konuştu.

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