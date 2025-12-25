Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Gazze'de çadır okul açılması için başlatılan bağış kampanyası kapsamında kermes yapıldı.

Salih Okuroğlu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

Merkezi Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria tarafından düğün salonunda düzenlenen kermese yüzlerce kişi katıldı.

Gazze'de çadır okul açılması amacıyla bağış toplamak için düzenlenen kermeste kitaplar 1 avroya satıldı.

Kermeste Türk mutfağından çok sayıda lezzet de satışa sunuldu.

Programa katılan Avusturyalı yazar Hubert Krammer, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemine işaret eden konuşma yaptı.

Krammer ayrıca "siyonizm ile faşist akımlar" arasındaki ilişkileri ve "siyonistlerin düzenlediği katliamların tarihini" anlattığı "Mitlerin Ötesinde" kitabını tanıttı.

Öte yandan kermeste, Bosna Hersek'te zorlu kış koşullarını atlatabilmeleri için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafet ve battaniye bağışı yapıldı.

