Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Gazze'de çadır okul açılması için başlatılan bağış kampanyası kapsamında kermes yapıldı.
Viyana
Merkezi Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria tarafından düğün salonunda düzenlenen kermese yüzlerce kişi katıldı.
Gazze'de çadır okul açılması amacıyla bağış toplamak için düzenlenen kermeste kitaplar 1 avroya satıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kermeste Türk mutfağından çok sayıda lezzet de satışa sunuldu.
Programa katılan Avusturyalı yazar Hubert Krammer, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemine işaret eden konuşma yaptı.
Krammer ayrıca "siyonizm ile faşist akımlar" arasındaki ilişkileri ve "siyonistlerin düzenlediği katliamların tarihini" anlattığı "Mitlerin Ötesinde" kitabını tanıttı.
Öte yandan kermeste, Bosna Hersek'te zorlu kış koşullarını atlatabilmeleri için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kıyafet ve battaniye bağışı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.