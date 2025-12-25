Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Hamas'la sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerini hava saldırılarıyla bombaladı.

Ramzi Mahmud, Mahmut Geldi  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Gazze kentinin doğusuna şiddetli saldırılarla hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini de bombaladığı kaydedildi.

Saldırıların İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bölgelerde gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin doğusundaki bölgede helikopterlerden yoğun ateşle birlikte atışlar yaptı.

Gazze Şeridi açıklarındaki İsrail donanmasına ait botlardan ise Gazze kentine yönelik makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde biri kadın 2 Filistinli sivilin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerinde bazı binaları havaya uçurduğunu ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

İlgili konular
Benzer haberler

