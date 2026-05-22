İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da tedavi görüyor İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yer alan bazı aktivistler, İsrailli askerlerden gördükleri kötü muamele ve şiddet sonrası İstanbul'da tedavi altına alındı.

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, dün Türk Hava Yollarına (THY) ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Bazı aktivistler, İsrailli askerlerden gördükleri kötü muamele ve şiddet sonucu yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alındı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Doğan Engin Klaus sol topuğundaki kırık, Fransız aktivist Mathilde Pauline Mollet plastik mermiye bağlı yaralanma, Türk aktivist Hüseyin Yılmaz sol kolundaki kırık, Moritanyalı aktivist Ahmed Jaddau kolundaki kırıkla bağlantılı olarak ameliyat istemiyle İstanbul'da tedaviye alındı. Türk aktivist Mecid Bağçivan sağ bacakta plastik mermi yaralanmasıyla bağlantılı olarak ameliyat edilmesinin ardından İstanbul'da bir hastanenin ortopedi servisinde tedavi görüyor.

İstanbul'da tedavi altına alınan aktivistler arasında Fransız aktivist Malika Baouyu, Türk aktivist Enver Öztürk, Belçikalı aktivist Arno Meyns, İtalyan aktivist Ruggero Zeni de bulunuyor.

Fransız aktivist Baouyu omurga kırığı nedeniyle beyin cerrahi servisinde, Türk aktivist Öztürk her iki bacağındaki plastik mermi yaralanması nedeniyle göğüs hastalıkları servisinde, Belçikalı aktivist Meyns kaburga kırığı bağlantılı akciğerde kanama riski sebebiyle göğüs hastalıkları servisinde ve İtalyan aktivist Zeni karaciğerde yaralanma şüphesiyle genel cerrahi servisinde tedavi altında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85 Türk vatandaşı ile 41 ülkeden 337 yabancı insani yardım gönüllüsünün, THY tarafından tahsis edilen 3 uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta X hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

